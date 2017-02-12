На Алтае рухнул вертолет: в нем, возможно, находился бывший вице-премьер

На борту упавшего в Телецкое озеро вертолета Robinson находился бывший вице-губернатор республики Алтай Анатолий Банных и двое детей. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На борту находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена, Анатолий Банных и двое детей, мальчик и девочка», — рассказал собеседник агентства, добавив, что о причинах катастрофы говорить пока рано.

Согласно информации «Интерфакса», бывший вице-губернатор мог находиться за штурвалом вертолета. Официального подтверждения этому сообщению нет.

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Сообщения о возможном нахождении Банных на борту упавшего вертолета агентству прокомментировали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР. «В настоящее время мы ждем информации об обнаружении вертолета от МЧС. Пока мы не можем говорить о том, был ли он (Анатолий Банных — прим. «Ленты.ру») на борту. Конечно, мы эти версии, по персоналиям, прорабатываем совместно с другими оперативными службами. Принадлежность вертолета конкретной авиакомпании и персоналии пассажиров будут известны не ранее понедельника», — заявили в ведомстве.

По данным РИА Новости, Robinson мог упасть из-за ошибки пилотирования или плохих погодных условий.

В настоящее время о судьбе находившихся на борту людей информации нет.

В 2009 году Банных был одним из выживших в результате крушения вертолета Ми-8 у горы Черной в Кош-Агачском районе республики Алтай во время незаконной охоты на архара. Жертвами катастрофы стали семь человек, в том числе — полпред президента России в Госдуме Александр Косопкин.