Киев уверен в выигрыше дел против России в ЕСПЧ

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Команда по межгосударственному спору работает практически круглосуточно, сообщил правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ.

Киев победит в спорах с Россией в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина в эфире телеканала ZIK.

«Для того, чтобы победить нужно работать. И команда по межгосударственному спору работает практически круглосуточно. Наша задача – победить и мы победим в этом споре», – сказал он.

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В то же время Лищина подчеркнул, что по востоку Украины в отношении России в ЕСПЧ еще нет никаких решений. «Европейский суд определит, какое из государств отвечает за какую из территорий (Донбасса). То есть, если мы будем достаточно убедительны – а я уверен, что мы будем – и докажем, что территория, которую мы сейчас называем оккупированной, на эту территорию Россия распространила свою юрисдикцию, соответственно любые нарушения на этой территории – это будет ответственность Российской Федерации», – отметил чиновник.

Он также напомнил, что у России своеобразный подход к решениям Европейского суда.

«У них Конституционный суд имеет право принимать решение, что данное решение ЕСПЧ можно не исполнять.

Это совершенно уникально для Совета Европы, других таких государств нет, это абсолютное нарушение Европейской конвенции по правам человека – тут совершенно нет никаких вопросов», – сказал правительственный уполномоченный.

Кроме того, Лищина сообщил, что лично не видел исков украинцев к нашему государству, поданных в ЕСПЧ. «Вся статистка по ним (искам, – ред.) находится в секретариате Европейского суда. И пока мне ЕСПЧ их не передаст соответствующим образом, с информацией и вопросом, я просто не знаю, на что украинцы им жалуются», – сказал он.


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