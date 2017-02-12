СМИ: На границе Ирака и Сирии ранен один из главарей ИГ

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Один из главарей террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади ранен в результате авиаобстрела на границе Ирака и Сирии.

Как сообщили Alsumaria и Alhurra, со ссылкой на анонимные иракские источники, удар, предположительно, был нанесен 10 февраля иракской авиацией по Эль-Каим на границе Ирака с Сирией. СМИ утверждают, что аль-Багдади получил тяжелые ранения. Также в ходе обстрела были убиты или получили ранения еще несколько лидеров террористов.

Официального подтверждения данной информации нет.

Реклама

Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 550 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

2 самые крепкие зодиакальные пары, которые невозможно разлучить Wo&Men

2 самые крепкие зодиакальные пары, которые невозможно разлучить

Воробьев показал интимное видео о бывшей любовнице Showbiz

Воробьев показал интимное видео о бывшей любовнице

В Красноярске жители засняли собаку, выгуливающую «Мерседес» Hi-Tech

В Красноярске жители засняли собаку, выгуливающую «Мерседес»

Если вы видите цифру 8 на наклейке на фрукте, не покупайте его! Wo&Men

Если вы видите цифру 8 на наклейке на фрукте, не покупайте его!

Внимательнее с соцсетями! Ваши посты могут выдавать ваши интимны Hi-Tech

Внимательнее с соцсетями! Ваши посты могут выдавать ваши интимны

Исламское государство

TVNET спрашивает

Планируете ли Вы праздновать День святого Валентина? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 