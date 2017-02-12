СМИ: На границе Ирака и Сирии ранен один из главарей ИГ

Один из главарей террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади ранен в результате авиаобстрела на границе Ирака и Сирии.
Как сообщили Alsumaria и Alhurra, со ссылкой на анонимные иракские источники, удар, предположительно, был нанесен 10 февраля иракской авиацией по Эль-Каим на границе Ирака с Сирией. СМИ утверждают, что аль-Багдади получил тяжелые ранения. Также в ходе обстрела были убиты или получили ранения еще несколько лидеров террористов.
Официального подтверждения данной информации нет.