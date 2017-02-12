Эрдоган раскрыл цель турецкой операции в Сирии

Освобождение приграничных районов, в том числе столицы «Исламского государства» Ракки от террористов, является конечной целью турецкой операции в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

«Конечная цель — это освобождение территории площадью пять тысяч километров», — пояснил турецкий лидер.

Ранее, как передавала Al Jazeera, Эрдоган сообщил о взятии центра Эль-Баба турецкими войсками. По его словам, террористы ИГ покидают город.

Реклама

11 февраля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Тадеф на подступах к Эль-Бабу силами сирийских войск и российских ВКС.

Эль-Баб расположен северо-восточнее Алеппо. Боевые действия в этом районе ведутся с декабря 2016 года. С 24 августа 2016 года Турция проводит в Сирии операцию «Щит Евфрата», стремясь освободить приграничные территории от террористов ИГ и бойцов курдского ополчения.