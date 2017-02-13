В Калифорнии объявили эвакуацию из-за риска разрушения плотины

 

Фото: AP/Scanpix

В США объявлена срочная эвакуация населения, живущего ниже плотины Оровилл (на севере штата Калифорния. Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщает Reuters.

В зону эвакуации попали по меньшей мере 130 тысяч человек, передаетAssociated Press. Это жители населенных пунктов Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли, Оровилл, Юба-сити.

Власти опасаются, что поврежденный в результате эрозии резервный водосброс может обрушиться в течение ближайших часов, что приведет к разливу неконтролируемого потока воды из озера Оровилл.

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Чтобы не допустить аварии, сброс воды увеличен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту.

Объем водоема составляет порядка 4,3 миллиарда кубометров.

В городе Орвилл живут более 16,2 тысячи человек, им предписано уезжать в любом направлении, кроме северного, — там находится плотина.

11 февраля после сильных дождей вода в плотине начала переливаться сначала через запасной, а затем и основной водосброс, было отмечено разрушение последнего. Уровень озера заметного повысился: после череды засушливых лет этой зимой в регионе выпали обильные осадки.

Плотина Оровилл была построена между 1962 и 1968 годами. Гидротехническое сооружение высотой 230 метров — самое большое в США.


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