Советник Трампа заявил о доказательствах фальсификаций на выборах

Стивен Миллер
 

Стивен Миллер. Фото: REUTERS/Scanpix

У Белого дома имеется множество доказательств фальсификаций на президентских выборах. Об этом старший советник Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер заявил в интервью телеканалу ABC, вышедшем в эфир 12 февраля.

«Белый дом предоставил огромное количество доказательств мошенничества на выборах, речь идет о проголосовавших людях, живущих более чем в одном штате», — сообщил Миллер.

По его словам, зафиксировано участие в процедуре умерших людей и тех, кто не являлись американскими гражданами.

Голосующие умершие люди, люди без гражданства США. Вы не будете отрицать, что на выборах было зарегистрировано огромное число голосов людей, не являющихся гражданами страны», — подчеркнул советник.

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Миллер назвал сложившуюся ситуацию скандалом и добавил, что Соединенные Штаты должны быть «в ужасе» из-за того, что на выборах голосуют те, у кого нет на это права, тем самым перечеркивая права законопослушных американцев.

Выборы президента США прошли 8 ноября 2016 года, победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. В конце ноября он заявлял о значительных фальсификациях во время голосования в трех штатах — Вирджиния, Нью-Гэмпшир и Калифорния. Там победила основная соперница Трампа — представитель Демократической партии Хиллари Клинтон.

Позднее Джош Эрнест, еще будучи официальным представителем Белого дома, заявил, что никаких доказательств для обоснования претензий о фальсификациях на президентских выборах нет.


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