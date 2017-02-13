Штайнмайер намерен искать диалог с Россией и США

 

Фото: JULIEN WARNAND / EPA

Новоизбранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен искать диалог с Россией и США. Об этом он заявил в эфире немецкого ZDF, передает DW.

Политик отметил, что в настоящее время формируется «новый порядок международных отношений», развиваются новые отношения между Москвой и Вашингтоном, ход которых сейчас сложно предсказать.

На вопрос о том, намерен ли он, в отличие от своего предшественника Йоахима Гаука осуществить визит в Россию, Штайнмайер ответа не дал, но сказал, что нельзя отказываться от диалога «даже со сложными партнерами».

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Он также добавил, что вмешательство во внешнюю политику не является его задачей.

Штайнмайер отметил, что если в прошлом «сложные партнеры по переговорам» Германии были преимущественно на Востоке, то сейчас существуют трудности и в трансатлантических отношениях.

В частности, сложных переговоров он ожидает с новым главой Белого дома Дональдом Трампом. По мнению Штайнмайера, концепция внешней политики нового американского правительства еще не понятна.

Свой первый визит на президентском посту Штайнмайер совершит во Францию.

Напомним, 12 февраля экс-министр иностранных дел Штайнмайер стал новым президентом Германии.

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