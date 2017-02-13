Украина подала второй иск против России в ВТО

Украина подала иск против России во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за ограничений транзита украинских товаров через территорию РФ в Казахстан и Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Украины.

«С момента применения Украиной положений зоны свободной торговли с ЕС с 1 января 2016 года, РФ ввела ограничения транзитного движения по автомобильным и железнодорожными путями с территории Украины через территорию Российской Федерации в Республику Казахстан, а с 1 июля 2016 и в Кыргызскую республики», – говорится в сообщении.

Утверждается, что около 79% экспортных поставок из Украины в Казахстан и 95% в Кыргызстан пострадали от ограничений и частичного запрета со стороны России.

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«С момента применения ограничений, экспорт товаров из Украины в страны Центральной / Восточной Азии в 2016 году снизился на 38,3% по сравнению с 2015 годом. В целом потери экспорта товаров в Казахстан и Кыргызстан оцениваются в объеме более 0,4 млрд долларов», – отметили в Минэкономразвития.

Напомним, в октябре 2015 года Украина подала против РФ иск в ВТО относительно ограничения экспорта вагонов.

Также сейчас ведется сбор материалов для подготовки уже третьего иска, который будет охватывать многочисленные запреты и ограничения на импорт украинских товаров в России.

Напомним, в сентябре 2016 года президент Петр Порошенко сообщил, что Украина потеряла 15 млрд долларов из-за закрытых российских рынков.

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