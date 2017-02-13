Песков назвал дату встречи Путина и Трампа

 

Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут пообщаться на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

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«Мы исходим из того, что есть в июле этого года [состоится] «двадцатка» в Германии, где так или иначе президенты встретятся. Но как вы знаете, речь шла о возможности более ранней встречи, пока никакой конкретики нет», — сказал Песков.

Он добавил, что вопрос о сроках первого личного общения лидеров также пока не прорабатываются сторонами.

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Саммит G20 в 2017 году пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

10 февраля после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором Путин заявил, что Словения стала бы хорошим местом для его встречи с Трампом.

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