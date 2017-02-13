Опрос: Ле Пен лидирует на выборах во Франции

Мари Ле Пен
 

Мари Ле Пен. Фото: REUTERS/Scanpix

В первом туре президентских выборов во Франции фаворитом является глава Национального фронта Марин Ле Пен. За нее готовы проголосовать 26% французских избирателей. Таковы результаты опубликованного институтом OpinionWay опроса общественного мнения.

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Но она может проиграть во втором туре с высокой долей вероятности. На решающем этапе голосования ей удастся набрать не более 40% голосов.

В первую тройку лидеров по-прежнему входят 39-летний бывший министр экономики Эманюэль Макрон и кандидат от республиканцев Франсуа Фийон. Причем Фийону, рейтинг которого несколько «просел» на фоне скандала «Пенелопагейт», удалось значительно сократить разрыв. Так, в первом туре выборов в поддержку Макрона готовы проголосовать 22% избирателей, за Фийона - 21% французов.

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Первый тур президентских выборов состоится во Франции 23 апреля, второй - 7 мая.

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