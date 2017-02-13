Белоруссия приняла первых туристов без виз; за сутки прибыли около 100 иностранцев

В Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый въезд для граждан 80 государств - за сутки таким правом воспользовались около 100 человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник, 13 февраля, в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.

«По состоянию на 09:00 (по местному времени) в национальном аэропорту Минск нами было оформлено 93 человека. Никаких проблем с оформлением иностранных граждан, прибывших в безвизовом порядке, не возникает», - отметили в ведомстве.

Ранее, комментируя вступление в действие новых правил, начальник управления пограничного контроля ГПК Олег Ляшук заявил, что если власти увидят «очень активное направление прилета», то «все каналы, все рабочие места будут сразу же заполнены».

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В свою очередь, заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной, встречая в воскресенье первых безвизовых туристов, сказал, что введение пятидневного режима -

«это прорывной шаг, это жест доброй воли, страна открыта».

В то же время он отметил, что власти в первые два-три месяца, естественно, не ожидают многократного увеличения числа туристов.

Сообщалось, что первый безвизовый турист прибыл в ночь на 12 февраля на чартерном рейсе из Словакии и прошел пограничный контроль в аэропорту в 00:01 по местному времени. В числе первых безвизовых иностранцев днем в Минск на рейсе из Абу-Даби прилетела китаянка Ли Йенн, которой Михаил Портной в аэропорту лично вручил букет из красных роз. Ли Йенн работает авиадиспетчером, в республику она прибыла впервые. Женщина сообщила, что все пять дней будет изучать достопримечательности Минска.

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому с 12 февраля вводится безвизовый режим для граждан 80 государств, в том числе для всех государств ЕС, США и некоторых азиатских стран. Приехать без визы можно на пять дней. Главное требование, которое должен соблюдать турист, - прилететь и улететь через столичный аэропорт. Регистрироваться безвизовым туристам, прилетевшим на пять дней, в отделах по гражданству и миграции не надо.

Безвизовый порядок передвижения не распространяется на тех, кто прибывает в Белоруссию рейсами из России, а также планирует отправиться в аэропорты РФ, так как рейсы между Белоруссией и Россией являются внутренними и пограничный контроль на них не проводится.

Если турист намеренно останется в стране на срок свыше пяти дней, он может получить предупреждение или штраф в размере до 50 базовых величин (до 550 евро) с депортацией или без нее. Если у иностранца есть уважительная причина, по которой он вынужден уехать из страны позже, санкции применяться не будут. Однако в таком случае он должен обратиться в отдел по гражданству и миграции для оформления выездной визы.

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