Главу жюри World Press Photo возмутила победа фото с убийцей посла РФ

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Председатель жюри World Press Photo Стюарт Франклин признался, что голосовал против того, чтобы снимку, на котором запечатлено убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре, присуждали победу в конкурсе. Свои аргументы он привел в колонке на сайте The Guardian.

Еще по этой теме

Значимость фотографии не вызывает сомнения, однако дополнительная слава лишь воодушевит террористов, планирующих подобные эффектные убийства, считает Франклин. Он сообщил, что был согласен с тем, чтобы снимку отдали победу в категории экстренных новостей, но был ярым противником того, чтобы назвать его фотографией года.

«Я голосовал против. Извини, Бурхан (Озбиличи, автор снимка — прим. «Ленты.ру»). Это фотография убийства, убийцы и убитого в одном кадре, и с моральной стороны так же сомнительно пригодна для публикации, как и кадры с обезглавливанием людей террористами», — пишет Франклин.

Реклама
В Анкаре убит посол России в Турции

Фото: В Анкаре убит посол России в Турции

По словам главы жюри, фотографии способны «по-настоящему служить человечеству», вызывая эмоциональный отклик, сопереживания и ускоряя перемены. «Этот кадр не делает ни того, ни другого, хотя мне жаль родных убитого и тех, кто был ранен во время его убийства», — говорится в колонке.

Лауреаты 60-й по счету премии World Press Photo были объявлены в 13 февраля. Среди победителей в различных номинациях четыре российских фотографа: Елена Аносова, Сергей Пономарев, Валерий Мельников и Кристина Кормилицына.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 14900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 82000 EUR
Дом
Дом, Alderi, 275000 EUR

reklama.vesti.lv

В Красноярске жители засняли собаку, выгуливающую «Мерседес» Hi-Tech

В Красноярске жители засняли собаку, выгуливающую «Мерседес»

Толкалина меняет внешность после разрыва с Кончаловским Wo&Men

Толкалина меняет внешность после разрыва с Кончаловским

Филипп Киркоров снова готовится стать отцом Wo&Men

Филипп Киркоров снова готовится стать отцом

Современная Лолита с угольно-черным цветом кожи покоряет мир Wo&Men

Современная Лолита с угольно-черным цветом кожи покоряет мир

В Сети обнаружили двойника Тейлор Свифт Showbiz

В Сети обнаружили двойника Тейлор Свифт

TVNET спрашивает

Чего ты ждешь от погоды в ближайшее время? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
FINANŠU ANALĪTIĶI
FINANŠU ANALĪTIĶI
WEB PROGRAMMĒTĀJU
WEB PROGRAMMĒTĀJU
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 