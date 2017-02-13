Секретарь МИД Украины: последние события не дают надежд на мирное решение конфликта

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Все по-старому: почти каждый день — раненые и погибшие. Так госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц комментирует происходящее на юго-востоке страны, где продолжаются боевые действия вопреки мирным договоренностям. Как признается дипломат в интервью программе Латвийского радио 4 «Домская площадь», сейчас ничто не говорит о том, что конфликт удастся урегулировать на политическом уровне.

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Ответственность за происходящее украинский госсекретарь возлагает на Российскую Федерацию, обвиняя ее в прямой поддержке сепаратистов.

«То, что в последние десять дней происходит вокруг Авдеевки (это промышленный центр под контролем украинских властей возле оккупированного Донецка), не позволяет нам рассчитывать на то, что процесс урегулирования переходит в политическую плоскость. Все остается по-прежнему: каждый день есть раненные, почти каждый день есть погибшие. Пока Россия не на словах, а на деле покажет, что она действительно готова переговорным путем решать этот вопрос, шансов на урегулирование [конфликта] дипломатическим путем не остается», — сказал Заяц в беседе с радиостанцией.

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Дипломат также высказал предположение, что возобновление активных боевых действий в горячих точках страны связано с желанием России привлечь внимание США.

«В связи с тем, что в США вступил в должность новый президент, надо было, как говорится в старой дипломатии, сначала обострить ситуацию, а потом пробовать ее гасить. Поэтому я не исключаю, что обострение вокруг Авдеевки, где и артиллерия, и «грады» были задействованы, разрушены котельные, которые снабжали город, перебиты теплотрассы и в 20-градусный мороз десятки тысяч людей остались без тепла и без электричества — имело целью показать, что смотрите, какая острая ситуация. Это так называемые «сепаратисты» (хотя все понимают, что это Россией финансируемые террористы, снабжает которых именно Россия и оружием, деньгами, и инструкторами)», — заявил госсекретарь МИД.

Заяц добавил, что несмотря на постоянную гибель людей, включая и мирное население, украинская армия продолжит боевые действия против сепаратистов.

«Дело в том, что прекратить ответы мы не можем. Потому что если мы не будем отвечать на провокации вооруженные, то мы рискуем потерять и наших военнослужащих, которые будут под огнем без ответа, и потерять территории, которые контролируются и на которых живут люди, десятки тысяч людей, которые рискуют попасть в абсолютно неопределенную ситуацию», — указал госсекретарь.

Представитель МИД Украины также прокомментировал нынешние отношения страны с Соединенными Штатами после прихода к власти Дональда Трампа.

«В наших отношениях с США пока что ничего не изменилось. Телефонный разговор, состоявшийся между лидерами стран дней десять назад, прошел в очень, очень положительной психологической атмосфере (это важно). До конца февраля месяца президент Украины посетит Соединенные Штаты в рамках нашего председательства в Совете безопасности ООН, и я не исключаю, что состоятся контакты на высоком государственном уровне. Все спекуляции, которые мы сейчас читаем в прессе, основаны на каких-то предположениях, но Соединенные Штаты — очень масштабная страна, и резкого разворота курса на 180 градусов в отношении Украины никто из серьезных аналитиков не предполагает. Будет меняться тактика», — заключил Заяц.

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