Меркель отменила германо-израильский саммит и встречу с Нетаньяху

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Назначенный на 10 мая германо-израильский саммит отменен по решению канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Также не состоится ранее запланированная встреча Меркель с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет Haaretz.

Причиной отмены стали грядущие выборы в Германии в сентябре, уточнили в офисе израильского премьера. Однако, поданным СМИ, настоящей причиной могло стать недовольство Меркель принятым в Израиле законом о «экспроприации частных земель в Палестине».

Закон о поселениях на территории Палестины был принят неделей ранее. Он легализует с точки зрения закона тысячи домов, возведенных на территориях Западного берега реки Иордан еврейскими поселенцами.

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Саммит между лидерами Германии и Израиля проводился почти ежегодно.


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