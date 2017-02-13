СМИ: За 8 лет «Боко Харам» расправилась с сотней тысяч человек

Похищенные "Боко Харам" девушки
 

Похищенные "Боко Харам" девушки. Фото: REUTERS/Scanpix

Группировка «Западноафриканская провинция «Исламского государства«» (прежнее название «Боко Харам») в Нигерии с 2009 года уничтожила не менее 100 тыс. человек. Об этом сообщает «Анадолу» со ссылкой на губернатора нигерийского штата Борно Кашим Шеттима.

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«В период апартеида в Южно-Африканской Республике за 46 лет погибли 21 тыс. человек, тогда как «Боко Харам» всего за семь лет стала причиной смерти 100 тыс. человек, в том числе женщин, детей и пожилых людей», — рассказал губернатор. По его словам, в статистику входят жертвы атак группировки на жилые поселения и военнослужащие, погибшие в ходе столкновений с «Боко Харам».

Кроме того, по данным Шеттима, в результате действий «Боко Харам» вынужденно покинули свои дома 2,1 млн человек, 55 тыс. женщин стали вдовами, осиротели 52 тыс. детей.

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Ранее президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявлял, что правительственная армия захватила последний укрепленный лагерь боевиков группировки. «Глава штаба сухопутных войск сообщил мне, что этот лагерь пал 23 декабря в 13:35 и террористы бежали, и им больше негде прятаться», — объявил Бухари и добавил, что «падение «Лагеря Ноль» знаменует окончательный разгром террористов из «Боко Харам» в их последнем анклаве в лесу Самбиса». Боевики разбегаются из леса Самбиса, жителей прилегающих районов просят быть настороже и активно помогать отрядам самообороны, передавали ранее местные СМИ.

Группировка «Боко Харам» была создана в 2002 году, в 2015 году она сменила название на «Западноафриканскую провинцию «Исламского государства«». Группировка действует в основном на территории Нигерии. Сторонники организации выступают за введение в стране законов шариата и борьбу с влиянием Запада.

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