Трамп пообещал «очень решительно» заняться Северной Кореей

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень решительно» займется Северной Кореей, после того как она провела испытания баллистической ракеты нового типа. Об этом сообщает Reuters.

«Очевидно, что Северная Корея — большая-большая проблема, и мы очень решительно займемся ею», — сказал Трамп в ходе совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

При этом американский лидер не раскрыл, как именно он будет реагировать на действия Северной Кореи.

Реклама

В воскресенье, 12 февраля, КНДР осуществила пуск баллистической ракеты Pukguksong-2 («Пукгунсон-2», «Северная звезда-2») средней дальности класса «Мусудан». При испытаниях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Пхеньян заявил, что испытание прошло успешно.

В прошлом году КНДР провела более 20 запусков баллистических ракет и два ядерных испытания. Действия Пхеньяна нарушают резолюции Совбеза ООН.

Еще по этой теме
США и Китай подготовили новые жесткие санкции против КНДР

США и Китай подготовили новые жесткие санкции против КНДР

Глава Пентагона пригрозил КНДР «сокрушительным ответом» на применение ядерного оружия

Глава Пентагона пригрозил КНДР «сокрушительным ответом» на применение ядерного оружия

КНДР запустила баллистическую ракету; Трамп пообещал принять меры

КНДР запустила баллистическую ракету; Трамп пообещал принять меры


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jaunmārupe, 89900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR

reklama.vesti.lv

Современная Лолита с угольно-черным цветом кожи покоряет мир Wo&Men

Современная Лолита с угольно-черным цветом кожи покоряет мир

Владимир Познер блеснул вокальным мастерством Showbiz

Владимир Познер блеснул вокальным мастерством

Полуголую Бритни Спирс сравнили с Волочковой Wo&Men

Полуголую Бритни Спирс сравнили с Волочковой

Филипп Киркоров снова готовится стать отцом Wo&Men

Филипп Киркоров снова готовится стать отцом

В iPhone 8 установят дисплей от Samsung Hi-Tech

В iPhone 8 установят дисплей от Samsung

TVNET спрашивает

Чего ты ждешь от погоды в ближайшее время? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LEAN SISTĒMAS VADĪTĀJS (PIEGĀ ...
LEAN SISTĒMAS VADĪTĀJS (PIEGĀ ...
CHIEF FINANCIAL OFFICER
CHIEF FINANCIAL OFFICER
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 