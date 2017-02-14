CNN сообщил о планах Трампа расширить команду по работе с соцсетями

Президент США Дональд Трамп планирует расширить свою команду, которая занимается его аккаунтами в социальных сетях. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации главы государства.

По информации телеканала, в ближайшие дни в Белом доме появятся новые сотрудники, которые будут работать над публикациями главы государства в Twitter, Facebook и Instagram. В настоящее время сообщениями занимается сам Трамп и директор по социальным сетям Дэн Скавино. Последний, как отмечается, публикует посты, которые надиктовывает ему глава государства.

В команде бывшего американского лидера, которая занималась соцсетями, было 20 человек.

Возглавлял ее Джейсон Голдман, бывший вице-президент Twitter по разработке продуктов.

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8 февраля телеканал сообщал, что Трамп разочарован тем, как отработал первые две недели Шон Спайсер, который замещает две должности. Помимо представителя Белого дома, он также занимает пост директора по коммуникациям. В связи с этим было принято решение найти напарника и поручить ему связи с общественностью.

18 января президент США заявил, что вынужден вести свой Twitter-аккаунт, поскольку так он может защититься от нападок бесчестных СМИ. «Слушайте, мне не нравится твитить. Есть еще много вещей, которыми я мог бы заняться. Но я сталкиваюсь с лживыми СМИ, с крайне бесчестной прессой. И это единственная возможность противостоять им», — признался он. Трамп также отметил, что в Facebook, Twitter и Instagram у него в общей сложности почти 50 миллионов фолловеров.

Ранее в январе Трамп сообщил, что продолжит вести свой личный Twitter-аккаунт @realDonaldTrump после инаугурации и откажется от использования официального профиля @POTUS, который до этого вел Барак Обама.

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