США направят стратегические вооружения на учения в Корею

США в марте 2017 года направят на совместные с Южной Кореей военные учения Key Resolve и Foal Eagle свои стратегические вооружения, передает «Ёнхап».

По словам военного источника, речь идет об истребителях F-22 типа «стелс» и атомной подводной лодке.

Как отметили в южнокорейском минобороны, этот шаг призван продемонстрировать полную боеготовность и военные возможности союзников перед лицом новых ядерных и ракетных угроз, исходящих от Северной Кореи.

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Ранее, 12 февраля, КНДР запустила баллистическую ракету Pukguksong-2 («Пукгунсон-2», «Северная звезда-2») средней дальности класса «Мусудан». При испытаниях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Пхеньян заявил, что испытание прошло успешно.

Совбез ООН в своем заявлении осудил запуск баллистических ракет.

В прошлом году КНДР провела более 20 запусков баллистических ракет и два ядерных испытания. Эти действия нарушают резолюции СБ ООН.