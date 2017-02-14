Сенат США вечером 13 февраля утвердил Стивена Мнучина на пост министра финансов страны, передает РИА Новости.

За кандидатуру Мнучина проголосовали 53 сенатора, против − 47. Это при том, что в Сенате 52 республиканца, 46 демократов и 2 независимых сенатора.

Президент США Дональд Трамп отметил, что при новом главе минфина у США не будет «никаких проблем».

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«Америка должна знать, что наша национальная финансовая система действительно находится в замечательных руках. С ним у нас не будет никаких проблем», − сказал Трамп, выступая на церемонии приведения к присяге нового министра.

Мнучин стал десятым членом команды Трампа, которого утвердил Сенат. Еще до вступления в должность президент США отмечал большой опыт работы Мнучина в одной из крупнейших американских корпораций Goldman Sachs, а также в качестве финансового директора своей избирательной кампании в 2016 году.

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