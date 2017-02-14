 

Фото: REUTERS/Scanpix

Сенат США вечером 13 февраля утвердил Стивена Мнучина на пост министра финансов страны, передает РИА Новости.

Еще по этой теме

За кандидатуру Мнучина проголосовали 53 сенатора, против − 47. Это при том, что в Сенате 52 республиканца, 46 демократов и 2 независимых сенатора.

Президент США Дональд Трамп отметил, что при новом главе минфина у США не будет «никаких проблем».

Реклама

«Америка должна знать, что наша национальная финансовая система действительно находится в замечательных руках. С ним у нас не будет никаких проблем», − сказал Трамп, выступая на церемонии приведения к присяге нового министра.

Мнучин стал десятым членом команды Трампа, которого утвердил Сенат. Еще до вступления в должность президент США отмечал большой опыт работы Мнучина в одной из крупнейших американских корпораций Goldman Sachs, а также в качестве финансового директора своей избирательной кампании в 2016 году.

Еще по этой теме
Трамп поблагодарил президента Литвы

Трамп поблагодарил президента Литвы

Трамп хочет подписать новый указ, запрещающий въезд в США гражданам 7 стран

Трамп хочет подписать новый указ, запрещающий въезд в США гражданам 7 стран

«Чуть не оторвал»: соцсети смеются над рукопожатием Трампа и Абэ

«Чуть не оторвал»: соцсети смеются над рукопожатием Трампа и Абэ


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ķekavas pag., 249000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 82000 EUR

reklama.vesti.lv

Владимир Познер блеснул вокальным мастерством Showbiz

Владимир Познер блеснул вокальным мастерством

Современная Лолита с угольно-черным цветом кожи покоряет мир Wo&Men

Современная Лолита с угольно-черным цветом кожи покоряет мир

Филипп Киркоров снова готовится стать отцом Wo&Men

Филипп Киркоров снова готовится стать отцом

Анна Седокова шокировала откровенным видео из ванной Showbiz

Анна Седокова шокировала откровенным видео из ванной

Полуголую Бритни Спирс сравнили с Волочковой Wo&Men

Полуголую Бритни Спирс сравнили с Волочковой

TVNET спрашивает

Чего ты ждешь от погоды в ближайшее время? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
EKSPORTA MENEDŽERIS
EKSPORTA MENEDŽERIS
EXPORT MANAGER
EXPORT MANAGER
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 