Советник Трампа по нацбезопасности покинул пост

Майкл Флинн
 

Майкл Флинн. Фото: Reuters/LETA

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн вечером в понедельник, 13 февраля, подал в отставку на фоне громкого скандала в связи с его контактами с Россией. Сначала об этом сообщил телеканал CNN, затем информацию подтвердила пресс-служба Белого дома.

В заявлении об отставке, которое цитирует агентство Reuters, Майкл Флинн выразил сожаление, что «из-за быстрого хода событий» он непреднамеренно предоставил неполную информацию избранному вице-президенту США и другим представителям Белого дома о своих контактах с послом РФ Сергеем Кисляком.

По словам бывшего советника, он принес искренние извинения президенту Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу, и они были приняты.

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Глава государства принял отставку Майкла Флинна и назначил исполняющим обязанности помощника по национальной безопасности генерал-лейтенанта в отставке Джозефа Кита Келлогга. Об этом, как сообщает The New York Times, говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении.

Члены Палаты представителей конгресса США от Демократической партии Джон Коньерс и Элайджа Каммингс направили запрос в ФБР и Министерство юстиции о проведении полного закрытого брифинга для обсуждения действий Майкла Флинна. Как указали демократы, конгрессу необходимо знать, кто санкционировал действия Флинна и предоставил ему доступ к конфиденциальной информации по национальной безопасности, несмотря на осознание рисков.

Кроме того, конгрессменам нужно выяснить, кто еще в Белом доме представляет угрозу для национальной безопасности. Авторы инициативы указали, что рассчитывают на проведение брифинга не позже четверга, 16 февраля.

На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, что Флинн в декабре во время переговоров с послом РФ в США Сергеем Кисляком участвовал в обсуждении вопроса антироссийских санкций, введенных администрацией Барака Обамы в конце прошлого года. По словам источников издания, Флинн якобы подал Кремлю сигнал о том, что Москва может рассчитывать на смягчение ограничительных мер после прихода к власти Дональда Трампа.

В опубликованной в понедельник новой статье The Washington Post пишет, что

Минюст США предупреждал Белый дом о том, что у России может быть влияние на Флинна.

По данным издания, такое предупреждение в конце января направила в Белый дом бывший генеральный прокурор Салли Йейтс. Сообщение, в котором высказывались предположения, что Флинн ввел в заблуждение представителей администрации по поводу своих контактов с российским послом, а также высказывались опасения по поводу того, что Флинн «потенциально уязвим» для шантажа со стороны РФ, было передано юрисконсульту Белого дома Дональду Макгэну, говорится в статье.

Высокопоставленный представитель новой администрации заявил журналистам, что Белый дом в курсе подобных предупреждений. По его словам, в администрации работали над этим в течение нескольких недель. При этом источники издания не исключают, что Флинн мог действовать с одобрения других представителей переходной команды Трампа.

Сам Флинн сначала категорически отрицал, что в беседах с послом РФ затрагивалась тема санкций,

однако позже его пресс-секретарь пояснил, что советник Трампа «не помнит факта обсуждения санкций, но не может быть уверен, что эта тема никогда не поднималась в разговорах».

С Сергеем Кисляком Майк Флинн неоднократно созванивался в конце декабря 2016 года, когда уходящий президент Барак Обама ввел новые санкции в отношении России, выслав из страны 35 дипломатов РФ и введя ограничения в отношении руководства ФСБ и ГРУ. Кроме того, российские дипломаты лишились доступа к двум посольским дачам. Глава МИД РФ Сергей Лавров обещал, что ответ Москвы будет симметричным, но президент РФ Владимир Путин объявил, что зеркальных ответных мер не будет, и пригласил детей американских дипломатов на елку в Кремль.

По мнению экспертов,

такой шаг Кремля мог означать, что Москва рассчитывала на некие гарантии от представителей команды Дональда Трампа по будущему снятию санкций.

В Кремле подтвердили, что Кисляк общался с Флинном, однако информация о содержании этих контактов неверная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Если я правильно понимаю, общение Флинна и Кисляка, какие-то разговоры имели место, но лучше это подтвердить в МИД. В остальном информация неверная», - сказал он.

Комментаторы между тем в связи с отставкой Флинна вспомнили, как на обеде в честь празднования 10-летнего юбилея Russia Today в 2015 году он сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее Флинн в интервью The Washington Post сообщил, что ни о чем не говорил с Путиным, только представился. В этом же интервью Флинн признал, что Russia Today ему платит за консультации.

В распространенном Белым домом заявлении приводится краткая биография нового помощника главы государства по национальной безопасности.

Генерал-лейтенанта в отставке Джозеф Кит Келлогг родился 12 мая 1944 года в Дейтоне, штат Огайо.

Он закончил Военный колледж Армии США, где изучал вопросы военного управления и дипломатическую практику.

С 1967 по 2003 год служил в сухопутных войсках. Во время войны во Вьетнаме дважды туда командировался в составе 101-й воздушно-десантной дивизии.

С 1996 года по 1998 год был командиром 82-й воздушно-десантной дивизии.

Дослужившись до звания генерал-лейтенанта, с 2003 по 2004 год занимал должность старшего офицера по оперативным вопросам во Временном правительстве, которое управляло Ираком в 2003-2004 годах.

После выхода на пенсию работал в корпорации Oracle в качестве советника подразделения по внутренней безопасности. Был исполнительным вице-президентом в частной разведывательной компании CACI International.

В последнее время, до назначения помощником Дональда Трампа по национальной безопасности, был военным советником главы государства.



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