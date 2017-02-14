 

Фото: facebook.com/chetveryakova

 

В Донецке около 9.00 вторника, 14 февраля, прогремел мощный взрыв. Звук и ударную волну от него почувствовали почти все районы города.

По предварительным данным, взрыв произошел в районе Админпоселка, на Второй площадке. Очевидцы делятся фотографиями последствий взрыва.

По словам источников, взрыв произошел на территории Донецкого казенного завода химических изделий (ДКЗХИ). После взрыва начался пожар.

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От ударной волны в близлежащих домах выбило стекла.

Отметим, первый замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг недавно признал, что риск новой эскалации ситуации на Донбассе остается высоким.

В ДНР заявили об обстреле

На Донецком казенном заводе химических изделий, по предварительным данным, погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя так называемого минобороны ДНР.

Источник также отметил, что причиной взрыва стал артиллерийский обстрел.


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