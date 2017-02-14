На западе РФ началась внезапная проверка боеготовности

В Западном военном округе (ЗВО) началась внезапная проверка соединений и воинских частей, сообщило во вторник Минобороны РФ.

«В высшие степени боевой готовности приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитные ракетные бригады, бригады управления, подразделения обеспечения, бригада армейской авиации, Ленинградская Военно-морская база. А также – военные комиссариаты Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия», - сказано в сообщении пресс-службы ЗВО, поступившем в агентство «Интерфакс» во вторник.

Сейчас военнослужащие в составе подразделений на штатной технике совершают марши в назначенные районы.

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На специализированном полигоне в Ленинградской области развернуты полевые подвижные пункты управления и узлы связи, обеспечивающие в режиме реального времени устойчивый обмен информацией и координацию действий войск через региональный центр управления обороной штаба ЗВО, информирует пресс-служба.