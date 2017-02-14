Генсек НАТО: США солидарны с альянсом по поводу России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: AP/Scanpix

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал ряд заявлений об отношениях альянса с новой администрацией США, передает РИА Новости.

Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал, в том числе, что позиция США и НАТО в отношении России остается единой и не претерпела значительных изменений с приходом к власти президента Дональда Трампа.

В этом Столтенберга заверил как сам новый лидер США, так и глава Минобороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Рекс Тиллерсон. По его словам, они «направили в адрес НАТО ясный сигнал о том, что США остаются верны обязательствам перед НАТО, привержены трансатлантическим связям, а также выразили уверенность, что НАТО полезна и для европейской безопасности, и для США».

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«Что касается России, в ходе моих телефонных переговоров с президентом, госсекретарем и министром обороны (США) я получил сигнал о том, что они полностью поддерживают двойственный подход: оборона и диалог, а не выбор между обороной и диалогом», — заявил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что приветствует диалог с Россией, но до тех пор, пока «он является сильным, единым и предсказуемым».

Отвечая на вопрос о громкой отставке советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, которую также связывают с Россией, Столтенберг заявил, что не уполномочен комментировать эту ситуацию, и что союзники по НАТО иногда меняют своих советников.

«Не мне комментировать отставку советника США по национальной безопасности. Разные союзники назначают разных советников, они также меняют людей, занимающих разные позиции по безопасности», — заявил Столтенберг журналистам.

Кроме того, генсек НАТО планирует обсудить с министром обороны США Джеймсом Мэттисом борьбу альянса с терроризмом на министерской встрече, намеченной на среду и четверг.

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