СМИ: В Малайзии убит старший брат Ким Чен Ына

Ким Чен Нам
 

Ким Чен Нам. Фото: REUTERS/Scanpix

Старший брат северокорейского лидера Ким Чен Нам был убит 13 февраля в Малайзии, сообщает Reuters со ссылкой на агентство Yonhap и другие южнокорейские СМИ.

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По информации TV Chosun, мужчина был отравлен в аэропорту Куала-Лумпур двумя своими соотечественницами.

Малайская полиция подтвердила Reuters, что гражданин Северной Кореи скончался по дороге из аэропорта в больницу. Однако они не раскрыли личность умершего.

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