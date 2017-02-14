СМИ: В Малайзии убит старший брат Ким Чен Ына

Старший брат северокорейского лидера Ким Чен Нам был убит 13 февраля в Малайзии, сообщает Reuters со ссылкой на агентство Yonhap и другие южнокорейские СМИ.

По информации TV Chosun, мужчина был отравлен в аэропорту Куала-Лумпур двумя своими соотечественницами.

Малайская полиция подтвердила Reuters, что гражданин Северной Кореи скончался по дороге из аэропорта в больницу. Однако они не раскрыли личность умершего.

Реклама

Еще по этой теме