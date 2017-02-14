Человек в костюме Микки-Мауса обокрал туриста в Нью-Йорке

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Мужчина в костюме Микки-Мауса похитил кредитную карту у туриста в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета New York Post.

Инцидент произошел на Бродвее в пятницу, 10 февраля. Изображавший мультипликационного персонажа 52-летний Лестер Менгерсен (Lester Mengersen) взял 120 долларов с 21-летнего путешественника из штата Теннесси за совместную фотографию.

После встречи с Менгерсеном турист обнаружил пропажу кредитной карты. Молодой человек также выяснил, что с нее сняли 310 долларов.

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Американец обратился в полицию. Стражи порядка вышли на преступника в течение часа. Менгерсену предъявили обвинение в мелком воровстве. Он предстанет перед судом в апреле.

В понедельник, 13 февраля, стало известно о злоумышленнике, обокравшем туриста в Сочи на сумму более 300 тысяч рублей. Полицейские разыскали вора, оказавшегося жителем Курганской области.

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