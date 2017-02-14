Полиция Малайзии подтвердила смерть брата Ким Чен Ына

Полиция Малайзии подтвердила смерть старшего брата главы Северной Кореи Ким Чен Ына, передает Reuters.

По данным полиции, причины смерти пока не определены.

Ранее сообщалось, что единокровный брат северокорейского лидера Ким Чон Нам был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура.

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Как сообщили южнокорейские СМИ, сославшись на анонимный источник, с братом северокорейского лидера расправились две неизвестные женщины. Они якобы нанесли ему смертельные ранения отравленными иглами, а потом скрылись, передает ФАН.