В Якутске «рабыня» с Филиппин сломала позвоночник, убегая от подполковника МВД

Следователи Якутии возбудили уголовное дело в отношении высокопоставленного стража порядка и его супруги, подозреваемых в незаконном лишении свободы гражданки Филиппин. При попытке убежать от подозреваемых иностранка выпрыгнула из окна и получила тяжелые травмы.

Супружеской паре из Якутска инкриминируют ч. 3 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы с причинением тяжких последствий»), сообщает официальный сайт республиканского управления СК РФ. Фигурантам грозит по восемь лет лишения свободы. При этом в следственном ведомстве не уточняют место работы подозреваемого.

Между тем пресса пишет, что уголовное дело заведено на Кристину и Александра Левадного, который является заместителем начальника Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБиПК) Якутска в звании подполковника полиции.

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«На данном этапе установлено, что в период с 10 по 12 февраля 2017 года супруги, действуя группой лиц по предварительному сговору, в одной из квартир дома, расположенного по улице Кузьмина города Якутска, против воли удерживали гражданку Республики Филиппины, тем самым незаконно лишили ее свободы», - говорится в пресс-релизе СК РФ.

12 февраля женщина, пытаясь вырваться на свободу, «спрыгнула на землю через окно квартиры, находящейся на первом этаже дома».

По версии следователей, в результате падения с небольшой высоты иностранка получила тяжкие повреждения. У нее диагностированы кататравма, переломы позвонков, пяточной кости со смещением. Пострадавшая находится в больнице.

Подробности освобождения гражданки Филиппин по имени Ракель приводит агентство News.Ykt.ru. Женщина-гастарбайтер работала в фирме «Чистый дом» у предпринимателя Кристины Левадной. Долгое время филиппинке-уборщице не платили зарплату, и она ушла в другую клининговую компанию.

11 февраля в офис к Ракель приехала разъяренная Кристина и ее муж-полицейский. Они насильно забрали филиппинку и увезли в квартиру в районе аэропорта. По словам потерпевшей, там ее избили, а Александр Левадный еще и душил свою заложницу.

«Проучив «строптивую гастарбайтершу», чета Левадных закрыла ее в комнате. Ракель дождалась, пока они уснут и выпрыгнула на улицу из окна», - пишет News.Ykt.ru.

Несмотря на полученные тяжелые травмы, женщина смогла добраться до дороги и поймать попутку.

За помощью она обратилась к владельцу магазина автозапчастей Афанасию Алексееву. «На протяжении полутора лет наша семья пользовалась услугами уборщицы-филиппинки Ракель, - говорит Афанасий. - Очень приятная и ответственная девушка, никаких претензий к ее работе у нас никогда не было». Потерпевшая позвонила в дверь бизнесмена около 4:00.

Узнав от Ракель о ее похищении и попадании в «полицейское рабство», Алексеев сразу вызвал скорую помощь и полицию. Но буквально через 15 минут на пороге его дома появились женщина и мужчина в полицейской форме. Они без спроса проникли в жилище и попытались вывести Ракель, которую уже осматривали врачи. После короткой потасовки Афанасию удалось вытолкать визитеров из квартиры и закрыть дверь. При этом мужчина в полицейской форме обронил банковскую карту, выданную на имя Александра Левадного.

По мнению предпринимателя, кто-то оперативно «слил» информацию о его обращении в правоохранительные органы сотруднику антикоррупционного управления Александру Левадному. Только этим можно объяснить столь быстрое появление предполагаемых похитителей у дверей квартиры, в которой пряталась Ракель. Бизнесмен, не рассчитывая в такой ситуации на помощь полицейских, позвонил в отдел собственной безопасности МВД и Следственный комитет.

В республиканском МВД признали факт, что один из сотрудников ведомства замешан в неприятной истории. Но приводить детали и раскрывать его имя не стали.

«По размещенному на одном из информационных сайтов материалу, в котором фигурирует сотрудник МУ МВД России «Якутское», руководством МВД Якутии назначено проведение служебной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение», - сообщает официальный сайт ведомства.

В случае подтверждения вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, обещают в МВД.