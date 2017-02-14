Глава МИД Японии: если Россия отдаст Курилы, она отдаст их США

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида косвенно подтвердил в парламенте страны, что в случае передачи ей островов Южных Курил на них будут распространяться обязательства со стороны США по пятой статье японо-американского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, передает РИА Новости.

«По договору Японии и США, не иначе как на все районы Японии распространяется его пятая статья», — сказал Кисида. Тем самым он ответил в бюджетной комиссии нижней палаты Представителей японского парламента на вопрос о том, будет ли Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности действовать на островах в случае, если они будут отданы Россией.

Токио претендует на южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, поставив передачу их Японии условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. В настоящее время правительства России и Японии активизировали сотрудничество и переговоры по мирному договору, в том числе готовясь обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, которые Токио считает своими.

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Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.

При этом недавнее распоряжение премьера России Дмитрия Медведева о присвоении российских названий пяти безымянным островам на Курилах вызвало резкую реакцию японской стороны. В понедельник Токио направил Москве протест по этому поводу, сообщил генеральный секретарь японского кабмина Есихидэ Суга, пишет «Росбалт».

По его словам, данный шаг вызывает «крайнее сожаление» и противоречит позиции Японии. При этом премьер Японии надеется, что инцидент не повлияет на переговорный процесс Японии и России относительного мирного договора по Курилам. Более того, «именно наличие таких проблем подчеркивает важность решения территориального вопроса», отметил Суга.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому пять безымянных островов Курильской гряды были названы в память о военных и политических деятелях России — генерал-лейтенанте Деревянко, генерал-лейтенанте Гнечко, дипломате Громыко, губернаторе Фархутдинове и капитане дальнего плавания Щетининой.

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