Столтенберг: альянс хотел бы заранее получать информацию о российских учениях

НАТО хотело бы заранее получать информацию от России и Белоруссии о проходящих в настоящее время учениях «Запад 2017», которые вызывают беспокойство у Балтийских стран своим масштабом и наступательным сценарием.

«Учения «Запад 2017» - это пример учений, о которых мы бы хотели быть информированы заранее», - заявил журналистам в Брюсселе во вторник генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что возможность обмена информацией об учениях до их начала обсуждалась с российскими дипломатами.

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Столтенберг также подчеркнул, что НАТО стремится модернизировать документы, регламентирующие прозрачность учений и присутствие международных наблюдателей. Он утверждает, что Россия пользуется пробелами, имеющимися в этих документах, чтобы проводить учения, о которых ничего не сообщается заранее.

«НАТО работает над тем, чтобы модернизировать Венский документ с учетом имеющихся брешей», - сказал глава НАТО.

По данным МИД Литвы, РФ в позапрошлом году провела 20 учений, о которых ничего не сообщала заранее. Дипломаты не предоставили данные за 2016 год.

По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, на проходящих в этом году учениях «Запад» ведется демонстративная подготовка к войне с Западом. Председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас отметил, что эти учения, скорее всего, будут крупнейшими из когда-либо проводившихся у границ Литвы.

Литовская разведка называет «Запад -2017» главным вызовом национальной безопасности Литвы в этом году.

По мнению должностных лиц, в ходе прежних учений «Запад» отрабатывалась оккупация южной части Литвы, а также блокировка единственного сухопутного пути НАТО в Балтийские страны. Россию также обвинили в том, что она не предоставила реальных цифр о военных и технике, участвовавших в этих учениях.

В последний раз учения «Запад» проводились в 2013 году. По информации Москвы и Минска, в них приняли участие около 10 тыс. военных.