Финский политик предложил объединить Таллинн и Хельсинки в Талсинки

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Кандидат в горсовет Хельсинки от Национальной коалиционной партии Тарик Ахсанулла, выступая в поддержку строительства подводного туннеля между Эстонией и Финляндией, заявил, что Хельсинки и Таллинн следует развивать как уникальный двойной город – Талсинки.

Такую идею он высказал в своем блоге. Благодаря единому бренду столицы станут привлекать больше инвестиций зарубежных компаний, уверен Ахсанулла. Кандидат, отмечая, что у Хельсинки есть крупнейший международный технологический форум Slush, а у Таллинна – электронное гражданство, даже не исключает возможности, что Талсинки сможет стать Кремниевой долиной Европы. И все это, по мысли Ахсануллы, будет возможно после строительства туннеля, который соединит столицы по дну Финского залива, пишет fontanka.fi.

Ранее сообщалось, что финские и эстонские эксперты в течение 2017 года оценят рентабельность туннеля. Для реализации 11-миллиардного проекта необходимо финансирование ЕС в размере 40%. Подробнее читайте в материале «Хельсинки и Таллинн встретятся под водой за деньги ЕС».

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