«Я вам ничего радостного не скажу. Россия счастлива с Путиным»

Александр Невзоров
 

Александр Невзоров. Фото: COVI/Scanpix

В России за десять лет меняется всё, а за двести лет — ничего. Афоризм Петра Столыпина (по-крайней мере, именно ему приписывают эти слова), несколько поколебленный семнадцатью годами фактической власти Владимира Путина, в своей глубинной философской сути остается легитимен и спустя сотню лет: стиль правления теперешнего главы Российской Федерации вполне отвечает историческим традициям Империи. Причем, в самом плохом и варварском смысле этих слов, считает публицист, журналист и ученый Александр Невзоров.

Программа Латвийского радио 4 «Портрет времени» встретилась с Александром Невзоровым в его питерской студии, которая походит на музей-лабораторию. Когда-то здесь снимали один из фильмов Невзорова. С тех пор интерьер не меняли. Единственное яркое пятно — кроваво-красная уборная. Основное большое помещение выполнено с преобладанием черного — черные мраморные полы; черные стены. Картины. Портреты нобелевских лауреатов Шеррингтона и Павлова. На полках и столах — черепа, скелеты, доспехи, старинные вещи.

В этом темном помещении высокие потолки и большие окна, которые открывают вид на сквер, реку и храм. Одним словом, эклектика — смешение разных стилей, идей, взглядов.

Реклама

Только в противоречиях можно постичь и самого Невзорова. Жестчайший критик так называемого «Русского мира» сегодня, Невзоров в начале 90-х сам выступал на его фронте: как репортер и как солдат он был участником войн в Югославии, Приднестровье, Карабахе, Прибалтике, Ираке и Чечне. На территории Латвии участвовал в событиях в Вецмилгрависе, в штурме здания МВД, в разгроме и сожжении первых прибалтийских таможен. Укрывал на территории России беглых рижских и вильнюсских омоновцев. Также участвовал в штурме Останкино. В 1993 году защищал Белый Дом.

Военному делу, по рассказам Невзорова, его учили генералы Александр Лебедь и Лев Рохлин. Среди других своих педагогов называет Льва Гумилёва, который жил по соседству и учил его истории.

Был дважды ранен, один раз контужен. На него было совершено покушение. Александр Невзоров трижды становился добровольным заложником террористов в обмен на освобождение людей. Снял фильмы «Наши» о январских событиях в Вильнюсе, о чеченской войне — «Ад», а также художественную ленту «Чистилище». Был избран членом жюри Каннского кинофестиваля.

Невзоров четыре раза избирался как независимый депутат в Государственную думу Российской Федерации. За все четыре срока он крайне редко посещал заседания. И как утверждают некоторые политологи, не подписал ни одного законопроекта. Политиком себя не считает.

«Я совершил несколько глупостей, которые никак нельзя оценивать как занятие политикой. Потому что политик — ну, вот, политик настоящий, — это, например, Лев Давидович Троцкий. Человек, который может спокойно и не меняя любезной улыбки пустить собеседнику пулю в лоб и продолжить беседу с тем, кто рядом сидит — вот это действительно политик.

Сейчас просто политиками называют всякую шушеру! Этих идиотов с Охотного ряда. Не то что там слово «политик», к ним вообще очень трудно подобрать определение. Ведь почему в России сейчас сидят в тюрьмах люди? Почему сидит Соколовский? Почему сидит Кунгуров? Только потому, что на Охотном ряду заседают полные идиоты, которые не в состоянии сформулировать рамки допустимого и недопустимого в своих законах; их пучит от жажды запретительства; они как в детском саду на горшках сидят, значит, из себя вытуживают эти запретительские законы, но они не в состоянии их сформулировать.

Все, что они предлагают, оно позволяет тупым судам делать расширительные толкования, и люди, которые совершенно не собирались нарушать закон, которые не понимали, в чем их вина (и не понимают до сих пор), оказываются в тюрьмах. Именно потому, что Госдума не в состоянии сформулировать и определить свое запретительство. Вы почитайте, с чего начинается экстремизм, на чем заканчивается, что допустимо, что недопустимо», — со скучающей иронией говорит Невзоров.

Он не скрывает своего хорошего отношения к Владимиру Путину — как Невзоров уже неоднократно заявлял в своих прежних интервью (не вдаваясь, впрочем, в детали), однажды российский президент ему здорово помог и как-то выручил. Хорошее отношение к Путину, однако, нисколько не мешает Невзорову публично его критиковать.

«Я не давал обет не любить мерзавцев. Будучи сам мерзавцем, я всегда к другим мерзавцам отношусь с большой симпатией.

К тому же, не забывайте, что для меня судьба России не является чем-то кровоточивым и важным. Я для себя это решил в Грозном, я увидел все, что происходит. Я понял, что да, эти мальчишки погибают, по сути дела, по прихоти режима. Но эта прихоть режима, бессмысленная, тем не менее очень в контексте всех правил России. И она будет такой всегда. [...] В России есть один политик — это Путин. Он действительно политик. Я подозреваю, что у него есть все качества Льва Давидыча.

В России очень мало свободомыслящих людей, почему-то ненависть к Путину обязательно считается признаком свободомыслия. Это не так.

Его в основном ненавидят те, кто его подспудно считают начальником. Мне он не начальник, и я могу рассматривать его абсолютно независимо. Порой он меня удивляет, порой — восхищает. Хулиганством, наглостью. Хамством», — признается публицист.

Радиоэфир

Стоит отметить, что в так называемое медийное поле Невзоров вернулся относительно недавно, после продолжительного «молчания». Не все, возможно, знают Невзорова-ипполога – то есть, как ученого, исследующего лошадей. Именно этому Невзоров и посвятил те годы затишья: как режиссёр и сценарист снял фильмы, написал ряд статей и книг о жестоком обращении с животными в конном спорте, об увечьях и боли, наносимых железом, которое вставляют между зубов лошади, и натягивают при помощи удил. В своих фильмах Невзоров показывает возможности воспитания этих крупных грациозных существ гуманными методами.

Что же заставило Невзорова вернуться в активную журналистику? Как отвечает он сам — «поступил ряд предложений выступить в качестве наемника на стороне либералов, потому что у них, как выяснилось, вообще нет ни штыков, ни стволов, ни бойцов». На вопрос, кто предложил, предпочитает не отвечать — «это не важно». Зато охотно объясняет, с кем сегодня воюет.

«Я воюю против сегодняшней российской идеологии, против сегодняшних российских идеологем — то есть, против невежества, бреда, жестокости, маразма и неприятностей.

Поскольку все то, что делает сегодняшняя Россия гарантирует ей же, прежде всего, чудовищные неприятности, а опосредованно — и мне, потому что у меня могут возникнуть какие-нибудь житейско-бытовые трудности (мне совершенно безразлична судьба России, но меня очень волнуют собственные удобства). Поэтому, в общем, у меня получается довольно искренне. [...] Я прекрасно понимаю, что все, что делает тот же самый Путин, все, что делает сегодняшняя Россия, она делает абсолютно в рамках понимания и следования своему многолетнему (по крайней мере 200-300 летнему) курсу развития и существования.

Это все как раз очень российская, очень природная, очень подлинная, ориентированная на все традиции и все догматы русской политики: быть монстром, быть тупым, мять, убивать, захватывать, вести войны, пугать соседей, хамить, грабить. Это все — чистая Россия»,

— считает Невзоров.

Его воспитывали улица, мать, бабушка и дед — генерал госбезопасности. В детстве, по рассказам Александра, дед брал его на конспиративные квартиры, куда приходили священники давать показания на своих прихожан. Тем не менее, позже Невзоров пел в церковном хоре, где тогда хорошо платили, стал послушником в женском монастыре, и даже учился в духовной семинарии, откуда был отчислен. В настоящее время Невзоров активно выступает с критикой Русской православной церкви и даже ведет интернет-передачу «Уроки атеизма».

«Духовность — волшебное слово, изумительное слово.

Долгое время все терялись, как бы целых три слова — «невежество», «злоба» и «агрессивность» упихнуть в какое-нибудь одно. И вот, это слово нашлось: это слово теперь «духовность».

В России эта «духовность» обозначает, что носитель ее, разносчик «духовности» — тварь исключительно злобная, нетерпимая, склонная к написанию доносов, бесцеремонна, и лишенная каких бы то ни было элементарных познаний о том, как этот мир сконструирован. У меня духовность не вызывает никаких, как Вы сами понимаете, симпатий, а духовность масс для меня глубоко безразлично», — уверяет публицист.

Возвращаясь к теме свой журналистской деятельности, Невзоров признает, что общественный запрос на свободу слова в России сегодня невелик. И дает понять, что ровно по этой причине свобода слова в России — есть.

«В России, как ни странно, есть условная свобода слова. Очень условная. Она сделана самым мудрым образом, по принципу резервации.

На «Эхо Москвы», «Дождь», «Сноб» затолканы всякие отщепенцы, которые имеют возможность друг с другом говорить на этом своем птичьем языке, ругать власть, любить Европу и адекватность, раскаиваться, или наоборот. Но они существуют прежде всего потому, что наблюдательный Кремль видит: их аудитория не растет. Все эти интеллигентские эскапады совершенно неинтересны народу; он их не воспринимает.

Я обречен следить за какими-то рейтингами, просто потому, что это моя обязанность. Рейтинги — они довольно большие, но они не растут. И явно не будут расти. То есть, со всеми интернетами, перепостами и прослушиваниями есть этот миллион относительно свободомыслящих или ненавидящих власть людей, и это количество не увеличивается. Я помню 90-е годы, я помню, с какой скоростью разлетались любые фразы из «секунд», или из «Огонька», или из любых других яростно оппозиционных СМИ, каждый день они приносили миллионы новых зрителей и читателей; это заражало, это распространялось. Сейчас — нифига», — сетует Невзоров.

По его мнению, сейчас россияне в своем большинстве вполне довольны ситуацией в стране. Поэтому чего-то волнительного в столетний юбилей Октябрьской революции Невзоров не ждет. По-крайней мере, пока.

«Поймите, я вам ничего радостного не скажу: Россия счастлива с Путиным. У них абсолютно тот брак, который ей был нужен. К сожалению, да. И это в известном смысле гарантирует, что роковые и прекрасные слова «семнадцатый год» ровным счетом ничего не будут означать, кроме того, что это год 2017-й... Это печально.

Потому что революция — это всегда прекрасно, это очень живописно, я очень люблю это. Мне очень нравится. На этом всегда можно нагреть лапы, вдобавок ко всему. Это я вам говорю, как информационный и другой наемник.

Это всегда прекрасно, но боюсь, что все-таки этого удовольствия меня лишат», — заключает он.

Еще по этой теме
Невзоров: Я рад, что Моторолу ликвидировали

Невзоров: Я рад, что Моторолу ликвидировали

Невзоров назвал ситуацию в Донбассе «позором русской армии»

Невзоров назвал ситуацию в Донбассе «позором русской армии»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 183000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 82000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 56000 EUR

reklama.vesti.lv

Жену Абрамовича поймали с другим мужчиной Wo&Men

Жену Абрамовича поймали с другим мужчиной

На страницы Playboy вернутся обнаженные девушки Wo&Men

На страницы Playboy вернутся обнаженные девушки

Алена Водонаева взбудоражила Сеть голой грудью Showbiz

Алена Водонаева взбудоражила Сеть голой грудью

Эвелина Бледанс увеличила грудь для соблазнения мужчин Wo&Men

Эвелина Бледанс увеличила грудь для соблазнения мужчин

Nokia готовится представить преемника легенды 3310 Hi-Tech

Nokia готовится представить преемника легенды 3310

TVNET спрашивает

Чего ты ждешь от погоды в ближайшее время? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LOĢISTIKAS VADĪTĀJA ASISTENTS/-E ...
LOĢISTIKAS VADĪTĀJA ASISTENTS/-E ...
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI /TIRDZN ...
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI /TIRDZN ...
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 