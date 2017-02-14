СМИ: Россия втайне от США испытала ракету, запрещенную договором о РСМД

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix

По мнению Вашингтона, РФ тайно развернула крылатую ракету, тем самым нарушив двустороннее соглашение о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Об этом со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщает The New York Times.

В статье сказано, что испытание ракеты прошло в 2014 году, когда в Америке у власти находился Барак Обама. Тогда США обвинили Россию в нарушениях договора, а Москва на это заявила, что Вашингтон не предоставил достаточно информации относительно того, о какой именно ракете идет речь.

По информации газеты, действия России по запрещенным ракетам являются «большим вызовом президенту Трампу, который пообещал улучшить отношения с президентом Владимиром Путиным и добиться договора по вооружениям».

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Теперь же российские военные якобы располагают двумя дивизионами таких ракет, пишет издание. Один расположен на полигоне Капустин Яр (Астраханская область), а второй в конце прошлого года был перемещен в другое место с возможностью применения. Оба дивизиона включают четыре мобильные пусковые установки и большой запас ракет. Пусковая установка при этом «сильно напоминает» установку для комплексов «Искандер», которые международным договором разрешены.

Бессрочный договор о ликвидации ракет средней и малой дальности вступил в силу 1 июня 1988 года. США и СССР (а после Россия как его правопреемница) обязались не производить и не испытывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования дальности от 500 до 5500 км.

19 октября 2016 года двое республиканских конгрессменов предложили Белому дому ввести санкции против России за возможное нарушение договора РСМД, а также предпринять ответные военные шаги.

В РФ же неоднократно заявляли, что возможность выхода из договора может рассматриваться в качестве ответа на расширение американской ПРО.


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