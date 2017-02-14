СМИ узнали последние слова убитого брата Ким Чен Ына

Старший брат главы КНДР Ким Чен Нам перед смертью заявил, что ему брызнули в лицо неизвестным веществом. Затем, по словам брата Ким Чен Ына, он почувствовал головокружение, передает ТАСС.

Малайзия уже заявила о готовности передать Пхеньяну тело скончавшегося в Куала-Лумпуре северокорейца, который оказался Ким Чен Намом, пишет местная газета Star. Однако малайзийские власти сделают это только после вскрытия, которое намечено на среду.

Тем временем СМИ Северной Кореи хранят полное молчание о смерти сводного брата лидера страны Ким Чен Ына. В Малайзии Ким Чен Нам, как отмечается, находился с 6 февраля.

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О нем известно как об открытом критике общественного строя КНДР.

Ким-старший к тому же в интервью журналистам он выражал сомнения в готовности младшего брата распоряжаться абсолютной властью

«всего после пары лет тренировок». Чиновники КНДР даже просили Ким Чен Нама воздержаться от критики политического режима страны, однако и после этого он не отказался от общения с прессой.

Ранее южнокорейское агентство «Ренхап» сообщило, что в Малайзии был отравлен сводный брат лидера КНДР. Убийство в понедельник утром якобы совершили две северокорейские шпионки «с иглами» в аэропорту Куала-Лумпура. Задержать их не удалось.

Ким Чон Нам был старшим внебрачным сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Когда-то считался возможным преемником своего отца, но править страной стал младший сын бессменного правителя Ким Чен Ын. Предполагается, что в 2011 году в Макао Ким Чен Нам пережил попытку покушения, в организации которого также подозреваются спецслужбы КНДР.

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