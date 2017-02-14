США осудили сближение российских самолетов со своим эсминцем в Черном море

Минобороны США выражает обеспокоенность пролетом российских военных самолетов возле американского эсминца в Черном море 10 февраля. Об этом заявила РИА Новости представитель Пентагона подполковник Мишель Балданса.

По ее словам, вблизи эсминца Porter (номер DDG78), осуществлявшего обычное патрулирование в международных водах после учений Sea Shield, произошли «несколько инцидентов с большим количеством российских самолетов».

Командир корабля оценил эти маневры как «небезопасные и непрофессиональные». «Эсминец Porter запрашивал все самолеты и не получил ответа. Российские самолеты не включали свои транспондеры», — сказала Балданса.

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Представитель Пентагона добавила, что подобные инциденты вызывают беспокойство, потому что в результате может произойти несчастный случай или неправильные расчеты военных.

Капитан Дэнни Эрнандес, представитель Европейского командования США, уточнил Reuters, что было три отдельных инцидента с участием российских самолетов и эсминца Porter. В одном участвовали два российских самолета Су-24, в другом — одиночный Су-24, в третьем — Ил-38.

Ранее в Пентагоне заявляли, что подобные инциденты происходят довольно часто и вызывают у США «серьезную озабоченность в сфере безопасности». В частности, в апреле 2016 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд отметил, что облеты российскими самолетами кораблей США рано или поздно могут спровоцировать случайное военное столкновение.