СМИ: камеры в аэропорту зафиксировали возможную убийцу Ким Чон Нама

В прессе появилась информация, что женщина, которая может быть причастна к гибели брата северокорейского лидера Ким Чон Нама, попала в объектив камеры наблюдения.

Как передает газета Star, установленные в аэропорту Куала-Лумпура камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая может быть причастна к смерти Ким Чон Нама.

Из материала газеты Star: «При увеличении изображения отчетливо видна женщина среднего возраста, азиатской внешности, одетая в белую кофту и короткую юбку синего цвета, на плече у нее была маленькая дамская сумочка».

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Ранее представители полиции заявили о проведении тщательного расследования обстоятельств гибели Ким Чон Нама и пообещали проверить все камеры видеонаблюдения.

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Сообщалось, что брата северокорейского лидера отравили две женщины, предположительно из Северной Кореи. Исключать этого нельзя, особенно если учесть, что КНДР и Малайзией действует безвизовый режим.

Ким Чон Нам — старший сын бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира, рожденный от внебрачной связи с известной в КНДР актрисой Сон Хе Рим. В минувший понедельник Ким Чон Нам скончался в аэропорту Куала-Лумпура, откуда собирался вылететь в Макао на встречу с семьей. По одной из версий, мужчину отравили ядом.

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Одно время Ким Чон Нам считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя Северной Кореи, но попал в опалу после попытки в 2001 году въехать в Японию по поддельному паспорту.

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С тех пор Ким Чон Нам жил за пределами родной страны, открыто критиковал общественный строй Северной Кореи и позволял себе сомневаться в способностях брата Ким Чен Ына руководить государством.

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