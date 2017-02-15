Рост запасов в США понизил цены на нефть

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Согласно данным Американского института нефти (API) товарные запасы топлива в США увеличились за неделю с 6 по 12 февраля на 9,94 миллиона баррелей, сообщает Bloomberg. После публикации этих данных стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent, согласно данным лондонской биржи ICE, снизилась почти на процентный пункт до 55,65 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 0,15 процента до 52,85 пункта.

Между тем эксперты ожидают, что министерство энергетики в среду объявит о том, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе в шестой раз подряд, подъем составил 3,5 миллиона баррелей.

Эксперты отмечают, что если бы не сокращения нефтедобычи государствами ОПЕК, а также странами, не входящими в картель, цены были бы сейчас заметно ниже. Однако на дальнейший существенный рост рассчитывать не приходится. Председатель совета директоров консалтинговой компании IHS Markit Дэниел Йергин ожидает, что цены на нефть в 2017 году будут колебаться в диапазоне от 50 до 60 за баррель. По его словам, как странам ОПЕК, так и внекартельным странам, прежде всего России, придется серьезно относиться к соглашению и сокращать производство, чтобы поддерживать цены на приемлемом для них уровне.

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Согласно оценке Bloomberg, даже если картель продолжит соблюдать договоренности более чем на 90 процентов (это самый высокий показатель в его истории), предложение нефти на рынке будет превышать спрос на 800 тысяч баррелей в сутки.

В январе страны ОПЕК снизили добычу сырья на один миллион баррелей в сутки, до 32,06 миллиона.


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