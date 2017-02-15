Медсестры в московском НИИ подрались с отмечавшими гибель Гиви украинками

 

Фото: Alexander Demianchuk/TASS/Scanpix

В Российском геронтологическом научно-клиническом центре (НИИ геронтологии) в Москве произошла драка между медсестрами и сиделками из Украины. Персонал медучреждения возмутился тем, что украинки отмечали гибель ополченца Михаила Толстых, известного как Гиви. Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» рассказал телеведущий Владимир Соловьев, сообщает Вести.Ru.

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По свидетельству журналиста, сиделки выпивали, радуясь смерти командира батальона «Сомали», и желали той же участи лидерам самопровозглашенной Донецкой народной республики. Их вызывающее поведение не понравилось медсестрам-россиянкам, в результате началась драка. Конфликт разрешили врачи.

Информацией о потасовке в НИИ, по сведениям Вести.Ru, заинтересовалась полиция.

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Михаил Толстых погиб 8 февраля в офисе на базе своего батальона в окрестностях Донецка. Первоначально сообщалось, что кабинет, в котором находился ополченец, был обстрелян из реактивного огнемета «Шмель», однако затем в оперативном командовании ДНР рассказали об отработке версии о закладке взрывного устройства в здании. Расследование продолжается.

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