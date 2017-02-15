СМИ: Трамп знал об обмане экс-советника Флинна

Президент США Дональд Трамп «знал на протяжении недель» о том, что его бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн вводил в заблуждение представителей Белого дома о своих контактах с послом России Сергеем Кисляком.

По информации Reuters, Трамп был осведомлен еще в конце января, что вице-президент Майк Пенс не владеет полной информацией о переговорах Флинна с российской стороной.

При этом американский президент «не сразу» предпринял действия по отстранению своего советника от обязанностей.

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На этой неделе Майкл Флинн покинул пост советника президента США по нацбезопасности. Сообщалось, что Флинн дал неверную информацию чиновникам Белого дома относительно своих разговоров с послом РФ о санкциях.

Сам Флинн заявил, что обсудил с послом РФ вопрос высылки 35 российских дипломатов, а разговора о санкциях вообще не было.

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