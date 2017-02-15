Задержана подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына

 

Фото: AP/Scanpix

Полиция Малайзии задержала подозреваемую по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына. Reuters со ссылкой на малайзийское государственное информагенство Bernama сообщает, что задержанная — гражданка Мьянмы.

В свою очередь корреспондент ChannelNewsAsia Шимуша Найду опубликовала в своем твиттере фото заявления малайзийской полиции, в котором говорится, что у задержанной были документы гражданки Вьетнама.

Задержание было проведено в одном из терминалов аэропорта Куала-Лумпура.

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Представители правоохранительных органов Малайзии заявили, что речь идет о женщине, чей снимок, сделанный камерой видеонаблюдения, ранее опубликовали южнокорейские СМИ.

В руководстве полиции, сообщает The Star Online, подчеркнули, что женщину удалось опознать благодаря этому снимку.

Ким Чен Нам умер в столице Малайзии 13 февраля. По предварительным данным, брат лидера КНДР был отравлен двумя женщинами в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао.

В СМИ выдвигались предположения, что покушение на Ким Чен Нама, уехавшего из КНДР несколько лет назад, совершили агенты северокорейских спецслужб.

Газета The Telegraph со ссылкой на источники в полиции Малайзии сообщала, что таксист, отвозивший женщин в аэропорт, рассказал следователям, что они были из Вьетнама.

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