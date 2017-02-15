Трамп: Россия «забрала» Крым при президенте Обаме

Президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия забрала Крым» во время правления его предшественника Барака Обамы. «Был ли Обама слишком мягким по отношению к России?» — написал Трамп в своем твитере.

В другой записи в твитере Трамп категорически отверг подозрения в его связи с российским спецслужбами. Подобные предположения, написал он, являются «нонсенсом и попыткой прикрыть многочисленные промахи, допущенные во время провальной кампании Хиллари Клинтон».

При этом президент США заявил, что издания The New York Times и The Washington Post, написавшие о контактах Майкла Флинна, занимавшего пост советника Трампа по национальной безопасности, нелегально получили информацию от американских спецслужб, которую использовали для своих публикаций.

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Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер в середине февраля заявил, что Белый дом рассчитывает на возвращение Крыма Украине. Представители российских властей, комментируя заявление Спайсера, в очередной раз подчеркнули, что Крым является частью РФ. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что тема возвращения Крыма, «не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться».

Майкл Флинн был вынужден 13 февраля уйти в отставку с поста советника президента по национальной безопасности после того, как стало известно, что он неоднократно разговаривал с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком после победы Трампа на выборах, но до инаугурации. При этом вице-президент США Майк Пенс не был поставлен в известность о содержании этих разговоров.

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