Трамп: Россия «забрала» Крым при президенте Обаме

В другой записи в твитере Трамп категорически отверг подозрения в его связи с российским спецслужбами. Подобные предположения, написал он, являются «нонсенсом и попыткой прикрыть многочисленные промахи, допущенные во время провальной кампании Хиллари Клинтон».

При этом президент США заявил, что издания The New York Times и The Washington Post, написавшие о контактах Майкла Флинна, занимавшего пост советника Трампа по национальной безопасности, нелегально получили информацию от американских спецслужб, которую использовали для своих публикаций.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017