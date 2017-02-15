В Киргизии назвали дату выборов нового президента

Выборы президента в Киргизии пройдут 19 ноября 2017 года. Об этом в среду, 15 февраля, сообщила пресс-служба главы государства Алмазбека Атамбаева.

«За оставшиеся до выборов девять месяцев надо устранить все недочеты и упущения в работе и обеспечить полностью открытые и честные выборы нового президента», — отметил лидер страны, полномочия которого истекают этой осенью.

В сентябре 2016 года российский президент Владимир Путин наградил Атамбаева орденом Александра Невского. Отмечалось, что награда вручена «за большой вклад в укрепление многопланового сотрудничества между Россией и Киргизией в духе взаимного доверия и стратегического партнерства».

Реклама

В июле того же года президент Киргизии презентовал три клипа на свои песни.

В своих интервью Атамабаев не раз отмечал, что после завершения президентского срока займется творческой деятельностью.

Согласно конституции Киргизии, президент избирается на один шестилетний срок. Алмазбек Атамбаев — киргизский государственный и политический деятель, президент Киргизии с 1 декабря 2011 года.

Еще по этой теме