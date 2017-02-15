В Турции задержан подозреваемый по делу об убийстве российского посла

Подозреваемый с инициалами Э.Б. стал очередным задержанным по делу об убийстве в Анкаре посла России Андрея Карлова.
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Как сообщает Anadolu, причиной задержания стали телефонные контакты подозреваемого с убийцей посла — Мевлютом Алтынташем.
Ранее по делу об убийстве Карлова были схвачены четыре человека. Двоих их них — полицейского Серджана Башара и предпринимателя Энеса Асима Силина — арестовали по решению суда. Двое других — адвокат Серкан О. и преподаватель вуза Абдулькадир Ш. — были отпущены под подписку о невыезде.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре.
Нападавший был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями. МИД России квалифицировал произошедшее как теракт.Еще по этой теме