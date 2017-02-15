В Турции задержан подозреваемый по делу об убийстве российского посла

Подозреваемый с инициалами Э.Б. стал очередным задержанным по делу об убийстве в Анкаре посла России Андрея Карлова.

Как сообщает Anadolu, причиной задержания стали телефонные контакты подозреваемого с убийцей посла — Мевлютом Алтынташем.

Ранее по делу об убийстве Карлова были схвачены четыре человека. Двоих их них — полицейского Серджана Башара и предпринимателя Энеса Асима Силина — арестовали по решению суда. Двое других — адвокат Серкан О. и преподаватель вуза Абдулькадир Ш. — были отпущены под подписку о невыезде.

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Aizvērt В Анкаре убит посол России в Турции TT NYHETSBYRÅN/BURHAN OZBILICI TT NYHETSBYRÅN/BURHAN OZBILICI TT NYHETSBYRÅN/BURHAN OZBILICI TT NYHETSBYRÅN/BURHAN OZBILICI TT NYHETSBYRÅN/BURHAN OZBILICI







Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре.

Нападавший был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями. МИД России квалифицировал произошедшее как теракт.

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