В Турции задержан подозреваемый по делу об убийстве российского посла

 

Фото: AP/Scanpix

Подозреваемый с инициалами Э.Б. стал очередным задержанным по делу об убийстве в Анкаре посла России Андрея Карлова.

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Как сообщает Anadolu, причиной задержания стали телефонные контакты подозреваемого с убийцей посла — Мевлютом Алтынташем.

Ранее по делу об убийстве Карлова были схвачены четыре человека. Двоих их них — полицейского Серджана Башара и предпринимателя Энеса Асима Силина — арестовали по решению суда. Двое других — адвокат Серкан О. и преподаватель вуза Абдулькадир Ш. — были отпущены под подписку о невыезде.

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В Анкаре убит посол России в Турции

Фото: В Анкаре убит посол России в Турции

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре.

Нападавший был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями. МИД России квалифицировал произошедшее как теракт.

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