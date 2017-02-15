Европарламент утвердил торговое соглашение с Канадой

Европарламент утвердил экономическое и торговое соглашение между Канадой и ЕС (CETA), подписанное в октябре 2016 года представителями Евросоюза и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Ратификацию соглашения поддержали 408 депутатов, 254 выступили против, еще 33 воздержались, передают западные СМИ.

Если в ближайшее время парламент Канады также ратифицирует соглашение, то значительная часть положений документа вступит в силу уже в апреле.

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Но чтобы CETA окончательно вступило в силу, его должны ратифицировать все 38 национальных и региональных парламентов стран ЕС.

Этот процесс может растянуться на несколько лет, учитывая тот факт, что некоторые страны Европы выступает против соглашения с Канадой.











































Aizvērt В Страсбурге проходят демонстрации против CETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA







В свою очередь для Канады соглашение с ЕС очень важно, поскольку поможет снизить большую зависимость от торговли с США. Благодаря соглашению Канада и Евросоюз смогут отменить 98% из существующих ныне торговых пошлин.

Отметим, что у здания Европарламента в Страсбурге прошла акция протеста противников договора с Канадой. Они опасаются, что это соглашение будет иметь негативные последствия для потребителей в ЕС.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Канада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. Теперь соглашение будет передано в верхнюю палату парламента – Сенат, а после этого – на подпись генерал-губернатору, что является финальным этапом на пути вступления документа в юридическую силу.

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