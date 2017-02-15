У бельгийского министра украли велосипед на форуме о велодорожках

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

У бельгийского министра Бена Уэйтса украли велосипед, пока он проводил пресс-конференцию о расширении сети велосипедных дорожек. Об этом сообщает Nieuwsblad.

Мероприятие проходило в городе Халле (около 20 километров от Брюсселя), и министр приехал из столицы на велосипеде, который во время пресс-конференции украли.

Как отмечается,

кража была обнаружена, когда Уэйтс пригласил журналистов и фотографов на стоянку для велосипедов, чтобы сделать фотографии для СМИ.

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«Министр приехал на своем гоночном велосипеде и пристегнул его надежным замком. После пресс-конференции, которая длилась около получаса, выяснилось, что велосипед украли», – подтвердил пресс-секретарь Уэйтса.


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