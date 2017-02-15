Генсек НАТО: Страны альянса массово сообщают о кибератаках России

Число кибератак против НАТО с 2015 по 2016 годы увеличилось на 60%, и за этими нападениями наверняка стоят правительства каких-то стран. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов по завершении заседания в Брюсселе министров обороны 28 стран НАТО.

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Он отметил, что ряд стран НАТО считают Россию ответственной за кибератаками против них.

«Мы видим увеличение числа кибернападений и киберинцидентов. Некоторые из них очень сложные и интенсивные, и мы видим сообщения их разных стран НАТО о различных угрозах и киберинцидентах», — сказал генсек.

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По его словам,

НАТО помогает странам-членам в укреплении киберзащиты, распространяя свои передовые практики и технологии.

«Мы проводим учения и, кроме этого, сейчас создаем новую область для киберопераций — на суше, в воздухе и на море», — отметил Столтенберг.

Кроме того, он заявил, что НАТО решила усилить вклад в так называемое «проецирование стабильности», чтобы способствовать укреплению обороноспособности стран-партнеров.

«Мы договорились усилить наш вклад в проецирование стабильности, чтобы позволить местным силам защищать их страны и бороться с терроризмом», — сказал Столтенберг журналистам.

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