В Минске договорились об отводе вооружений

На переговорах в Минске трехсторонняя контактная группа договорилась об отводе до 20 февраля в Донбассе всех вооружений, запрещенных минскими соглашениями.
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Об этом заявил спецпредставитель от ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.
«Сегодня достигнуто соглашение о разводе средств, запрещенных минскими договоренностями, до 20 февраля», - сказал он.
Также отметим, что трехсторонняя контактная группа договорилась также решила привлечь ООН к обмену пленными.
Вчера в ОБСЕ сообщили, что в ДНР открыли предупредительный огонь, когда миссия нашла танк.Еще по этой теме