В Минске договорились об отводе вооружений

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

На переговорах в Минске трехсторонняя контактная группа договорилась об отводе до 20 февраля в Донбассе всех вооружений, запрещенных минскими соглашениями.

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Об этом заявил спецпредставитель от ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

«Сегодня достигнуто соглашение о разводе средств, запрещенных минскими договоренностями, до 20 февраля», - сказал он.

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Также отметим, что трехсторонняя контактная группа договорилась также решила привлечь ООН к обмену пленными.

Вчера в ОБСЕ сообщили, что в ДНР открыли предупредительный огонь, когда миссия нашла танк.

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