Украина ввела чрезвычайный режим в энергетике

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Фото: REUTERS/Scanpix

Кабинет министров Украины ввел чрезвычайные меры в энергетической системе страны из-за проблем с поставками угля из Донбасса. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман. Решение было принято без возражений в ходе внеочередного заседания правительства, передает телеканал «112 Украина» в среду, 15 февраля.

Министр энергетики Игорь Насалик отметил, что для сбалансирования выработки и потребления электроэнергии будет внедрен график ее веерных отключений.

В своем докладе он также сообщил, что чрезвычайные меры предусматривают управление тепловыми электростанциями в ручном режиме, когда будет минимизирована работа ТЭС, использующих антрацит, пишет ТАСС.

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«Сегодняшнее решение действует в течение месяца и может быть еще раз продлено на месяц, то есть оно работает не более двух месяцев»,

— пояснил министр.

14 февраля Насалик сообщал, что Киев не планирует импортировать электроэнергию из России. Днем ранее глава Минэнерго отметил, что приемлемыми вариантами замены антрацитового угля из Донбасса являются ее поставки с российской территории или же импорт российского газа на газомазутные блоки электростанций.

В конце января ветераны АТО (антитеррористической операции, так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донбассе) и депутаты, выступающие против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики (ЛНР и ДНР), заблокировали узловую железнодорожную станцию Светланово, а также движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое.


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