СМИ назвали нового советника Трампа по нацбезопасности

Опального Майкла Флинна на посту советника президента США по нацбезопасности может заменить вице-адмирал Роберт Харвард. По данным Reuters, он уже получил соответствующее предложение от представителей Белого дома.

При этом пока не известно, согласился ли Харвард занять ответственный пост.

Ранее Харвард занимал посты заместителя командующего Совместным командованием специальных операций США и Межвидовым командованием Вооруженных сил США, а также замкомандующего Центральным командованием. Он имеет опыт боевых действий в Ираке и Афганистане.

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Предыдущий советник Трампа Майкл Флинн со скандалом ушел в отставку в ночь на 14 февраля.

Его обвинили в серии тайных переговоров с послом России, в ходе которых обсуждалась, в том числе, отмена санкций.

Эта отставка стала первой в команде Трампа и самой быстрой среди советников американских президентов — Флинн проработал в этой должности меньше месяца. Исполняющим обязанности советника был назначен генерал в отставке Кит Келлогг.

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