Франция пригрозила ответить России на кибератаки

Франция пообещала принять ответные меры на вмешательство России в процесс выборов, передает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел страны Жан-Марка Эро.
Накануне о российских кибератаках заявила команда кандидата в президенты Франции экс-министра экономики Эммануэля Макрона.
«Мы не потерпим вмешательства от кого-либо в процесс наших выборов, и от России в первую очередь»,
- заявил глава французского МИД.
Он пообещал, что в случае вмешательства зарубежных государств, Франция будет готова принять «ответные меры».
«Ни одно иностранное государство не может влиять на выбор французов, ни одно иностранное государство не может выбрать будущего президента республики», - добавил Эро.
На прошлой неделе российских хакеров обвинили также в атаке на МИД Италии.Еще по этой теме