Франция пригрозила ответить России на кибератаки

Франция пообещала принять ответные меры на вмешательство России в процесс выборов, передает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел страны Жан-Марка Эро.

Накануне о российских кибератаках заявила команда кандидата в президенты Франции экс-министра экономики Эммануэля Макрона.

«Мы не потерпим вмешательства от кого-либо в процесс наших выборов, и от России в первую очередь»,

- заявил глава французского МИД.

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Он пообещал, что в случае вмешательства зарубежных государств, Франция будет готова принять «ответные меры».

«Ни одно иностранное государство не может влиять на выбор французов, ни одно иностранное государство не может выбрать будущего президента республики», - добавил Эро.

На прошлой неделе российских хакеров обвинили также в атаке на МИД Италии.

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