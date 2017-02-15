Трамп пообещал ввести новые санкции против Ирана

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Президент США Дональд Трамп резко высказался по проблеме Ирана на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху после встречи двух лидеров в Вашингтоне.

Трамп пообещал сделать все, чтобы предотвратить создание ядерного оружия в Иране и готов ради этого ввести новые санкции.

«Моя администрация уже ввела новые санкции против Ирана, и я сделаю еще больше, чтобы предотвратить разработку Ираном когда-либо ядерного оружия», — заявил американский лидер.

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Кроме того, Трамп назвал «одним из худших» соглашение с Тегераном, которое было заключено 14 июля 2015 года

при предыдущем президенте США Бараке Обаме.

В начале февраля США ввели дополнительные санкции против Ирана из-за его программы по созданию баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки «Хизбалла» (запрещена в РФ).

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